Крупный пожар произошел на Камчатке

МЧС: шесть хозпостроек сгорели в поселке Озерновский на Камчатке

Шесть сараев сгорели в поселке Озерновский на Камчатке. Об этом заявил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев .

Огонь охватил группу из шести соединенных одноэтажных деревянных хозпостроек, обитых жестью. Площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров.

В результате пожара погибли 60 кур, пять уток и один гусь.

«Также произошел взрыв двух баллонов с пропаном объемом 50 литров каждый», — подчеркнул Лебедев.

Спасатели вытащили из зданий три газовых баллона, бензогенератор и канистры с бензином и дизельным топливом объемом 100 литров. Причины пожара устанавливаются.

Министр призвал жителей следовать правилам пожарной безопасности и не хранить горючие материалы, а сараях.

