Крупный пожар произошел на Камчатке
МЧС: шесть хозпостроек сгорели в поселке Озерновский на Камчатке
Шесть сараев сгорели в поселке Озерновский на Камчатке. Об этом заявил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев.
Огонь охватил группу из шести соединенных одноэтажных деревянных хозпостроек, обитых жестью. Площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров.
В результате пожара погибли 60 кур, пять уток и один гусь.
«Также произошел взрыв двух баллонов с пропаном объемом 50 литров каждый», — подчеркнул Лебедев.
Спасатели вытащили из зданий три газовых баллона, бензогенератор и канистры с бензином и дизельным топливом объемом 100 литров. Причины пожара устанавливаются.
Министр призвал жителей следовать правилам пожарной безопасности и не хранить горючие материалы, а сараях.
Ранее огонь вспыхнул в строительном городке в подмосковном поселке Отрадное. Пожарные локализовали возгорание на площади 280 квадратных метров.