Спасатели потушили бушевавшие четыре дня лесные пожары в Геленджике

Губернатор Кондратьев сообщил о ликвидации лесных пожаров в Геленджике

Охватившие лесные массивы в районе Геленджика пожары ликвидировали. В борьбе с огнем на протяжении четырех дней принимали участие более 500 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев .

Он подчеркнул, что справиться с бушующим пламенем удалось благодаря слаженной работе и профессионализму сотрудников МЧС, «Кубань -Спаса», лесопожарной службы и волонтеров.

«Удалось потушить пожар и не допустить дальнейшего распространения. Спасибо за работу!» — обратился Кондратьев к участникам работ.

В пресс-службе краевого главка МЧС добавили, что к борьбе с огнем привлекли 102 единицы техники, включая самолеты Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8.

Пожары в районе Геленджика начались в середине этой недели после падения обломков беспилотника в лесном массиве.

Спасатели локализовали пламя на площади в 40 гектаров днем в пятницу, 29 августа, сбросив 370 тонн воды.