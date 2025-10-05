Спасатели полностью потушили пожар на юго-востоке Москвы

Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате произошло частичное возгорание кровли. К тушению огня привлекли более 70 человек и 24 единицы техники.

По данным МЧС, огонь охватил трехэтажное здание на Волгоградском проспекте, дом № 42, корпус 11. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Днем ранее пожар произошел в 12-этажном доме на Пушкинской улице столицы. Жертвой случившегося стал один человек.