Спасатели полностью потушили пожар на юго-востоке Москвы
Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.
«Принятыми мерами пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — рассказали спасатели.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате произошло частичное возгорание кровли. К тушению огня привлекли более 70 человек и 24 единицы техники.
По данным МЧС, огонь охватил трехэтажное здание на Волгоградском проспекте, дом № 42, корпус 11. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
Днем ранее пожар произошел в 12-этажном доме на Пушкинской улице столицы. Жертвой случившегося стал один человек.
