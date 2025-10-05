Пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы

Административное здание загорелось на Волгоградском проспекте в Москве. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Пламя охватило помещение по адресу Волгоградский проспект, дом № 42, корпус 11. На видео видно, как от здания поднимается столб густого черного дыма.

По данным МЧС Москвы, пожар произошел в трехэтажном здании, площадь возгорания уточняется.

«По предварительной информации пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 16 единиц техники», — добавили спасатели.

Накануне при пожаре в Новой Москве погиб человек. Возгорание случилось в 12-этажном жилом доме на улице Пушкинской.