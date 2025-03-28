Спасатели пешком дошли до туристов, попавших под лавину в Магаданской области

Специалисты МЧС добрались до туристов, попавших под лавину в Магаданской области. На месте ЧП обнаружили четыре трупа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Утром по местному времени вертолет МИ-8 вылетел из поселка Синегорье к месту ЧП для поиска людей. Однако из-за погодных условий и скалистой местности специалистам удалось приземлиться только в пяти километрах от нужной точки.

«По уточненной информации в настоящее время спасатели пешком добрались до места происшествия. На месте обнаружено четыре трупа и два живых участника туристического похода „Горного клуба МГУ“», — сообщили власти.

К ним на помощь на снегоходах выдвинулись еще два специалиста. Началась эвакуация пострадавших. Вертолет к эвакуационным мероприятиям не стали привлекать из-за погодных условий.

Группа из шести туристов попала под лавину на перевале Дядя Ваня в 30 километрах от Синегорья.