Спасатели пешком дошли до туристов, попавших под лавину в Магаданской области

Специалисты МЧС добрались до туристов, попавших под лавину в Магаданской области. На месте ЧП обнаружили четыре трупа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Утром по местному времени вертолет МИ-8 вылетел из поселка Синегорье к месту ЧП для поиска людей. Однако из-за погодных условий и скалистой местности специалистам удалось приземлиться только в пяти километрах от нужной точки.
«По уточненной информации в настоящее время спасатели пешком добрались до места происшествия. На месте обнаружено четыре трупа и два живых участника туристического похода „Горного клуба МГУ“», — сообщили власти.
К ним на помощь на снегоходах выдвинулись еще два специалиста. Началась эвакуация пострадавших. Вертолет к эвакуационным мероприятиям не стали привлекать из-за погодных условий.
Группа из шести туристов попала под лавину на перевале Дядя Ваня в 30 километрах от Синегорья.
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