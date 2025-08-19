Сегодня 19:01 Двигаться не может, связи нет. Россиянка застряла в горах Киргизии на высоте 7 тыс. метров Российская альпинистка застряла на пике Победы со сломанной ногой 0 0 0 Фото: Daniel Kreher/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Происшествия

Вертолеты

Киргизия

Погода

Эвакуации

В горах Киргизии российская альпинистка уже неделю ждет спасения — она застряла на высоте семи тысяч метров со сломанной ногой. Как проходит поисковая операция — в материале 360.ru.

Перелом на спуске На прошлой неделе, 12 августа, 47-летняя Наталья во время спуска с пика Победы сломала ногу. Ее напарник оказал пострадавшей первую помощь и отправился за подмогой. Несколько попыток других альпинистов эвакуировать россиянку оказались неудачными. Вертолет Минобороны Киргизии, задействованный в спасательной операции, совершил жесткую посадку. Несколько человек пострадали, им самим потребовалась помощь. Раненых эвакуировали на другом вертолете.

Фото: РИА «Новости»

«Время работает против нее» При спуске с пика Победы 16 августа пострадали еще два альпиниста: граждане Германии и России. Итальянец погиб. Сообщения о произошедшем опубликовал Telegram-канал Mountain Accidents, которые освещает происшествия в горах. «Пик Победы. Кыргызстан. Спасательная операция. На высоте около 7300 метров застрял альпинист. Погода плохая. Для эвакуации планируется задействовать вертолет», — писали авторы поста.

Фото: РИА «Новости»

В комментариях к одной из публикаций появилось сообщение от женщины, которая назвала себя родственницей Натальи. «На данный момент моя сестра находится одна на высоте примерно 7102 метра, у нее сломана нога, она без связи. Прилетевший дрон 16 августа зафиксировал, что она жива! Спасатели, которые собирались идти к ней, сейчас спускают ребят, которые обморожены, но спускались сами. Она двигаться не может, время работает против нее, я не знаю, сколько у нее еды и газа», — отметила женщина. Гора, забирающая жизни Высота пика Победы достигает 7439 метров. У альпинистов он считается крайне опасной вершиной. Главные факторы риска — быстрая и резкая смена погоды, холод, ураганный ветер и сложный рельеф.

Фото: РИА «Новости»

Опытные скалолазы отмечают, что утрата снаряжения на пике Победы может привести к фатальному исходу. За все восхождений на вершине погибли более 70 человек. Свыше 30 из них либо навсегда остались на горе, либо их вовсе не нашли. Наталья, застрявшая сейчас на пике Победы, была участницей происшествия, которое случилось в этом районе четыре года назад. Вместе с мужем Сергеем они совершали восхождение на вершину Хан-Тенгри. На высоте семи тысяч метров супруга Натальи настиг инсульт. Базовый лагерь приказал женщине спасать себя, но жена отказалась бросать умирающего мужа. Больше чем через сутки до пары добрались два альпиниста. Спасти удалось только Наталью.