Число жертв при пожаре в пятиэтажке в Самаре увеличилось

Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух человек

Число погибших в результате пожара в пятиэтажном доме в Самаре возросло до двух. СК завел дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщила пресс-служба главка ведомства по Самарской области.

«Следственные органы СУ СК возбудило уголовное дело по статье 219 УК РФ. В результате пожара погибли два человека», — заявили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые первоначальные экспертизы.

Пожар в доме № 20 по улице 22-го Партсъезда произошел в воскресенье, 14 июня. Причиной предварительно назвали взрыв бытового газа. Изначально было известно о 12 пострадавших и одном погибшем. Повреждения получили 24 квартиры.

На месте происшествия работали 12 пожарных расчетов и дежурили три машины скорой помощи, отмечал глава Советского района Вадим Бородин.

До этого в хостеле «Чкалофф» в Люберцах также произошло возгорание. Спасатели оперативно эвакуировали 50 постояльцев.