Спасатели нашли тело утонувшего два дня назад мальчика в Приморье

В Хорольском округе Приморья нашли тело девятилетнего мальчика, который утонул в водохранилище двумя днями ранее, катаясь на надувном матрасе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, ребенок утонул 28 июня в районе поселка городского типа Ярославский. В тот день поиски не дали результата и продолжились на следующий день.

Спасательная операция завершилась на второй день поисков. Водолазы обнаружили тело на глубине около трех метров в 100 метрах от берега.

Ранее брянские спасатели извлекли тела двух подростков 15 и 16 лет из озера Новое в городе Унеча Брянской области.