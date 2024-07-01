Спасатели нашли тело пропавшего в Томской области мальчика

В Шегарском районе Томской области нашли мертвым пропавшего во время купания девятилетнего мальчика. О его исчезновении взрослым рассказала сестра, сообщило МЧС России .

Ребенка разыскали спустя несколько дней. О том, что он пропал, стало известно 28 июня. Дети, в том числе 16-летняя сестра, ушли плавать в несанкционированном месте с сильным течением возле села Федораевка и потеряли девятилетнего мальчика. Девушка рассказала обо всем взрослым, а они обратились в экстренные службы.

Спасатели обследовали берег и акваторию реки Шегарка. Утром 1 июля пресс-служба министерства объявила, что нашли тело мальчика.

В Санкт-Петербурге в акватории Финского залива исчезла семилетняя девочка. Она каталась на лодке с отцом и братом. Спустя несколько часов ее обнаружили живой на берегу.