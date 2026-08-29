Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе на охоте в Новосибирске

В Мошковском районе Новосибирской области неизвестный открыл стрельбу по группе охотников, в результате один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Происшествие случилось вечером 28 августа в лесном массиве.

«Мужчина позвонил родственнице и сказал, что их только что расстреляли: он спрятался в машине, а двое его родственников лежат рядом. Он боялся выйти, не знал, живые они или нет», — заявили в поисково-пасательной службе НСО.

На месте спасатели обнаружили погибшего, одного тяжелораненого и одного с легкими ранениями. Пострадавших госпитализировали в медучреждение Новосибирска.

Полиция устанавливает личность и местонахождение подозреваемого, добавили в МВД региона. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее в ХМАО мужчина застрелил знакомого из ружья во время ссоры.