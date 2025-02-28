Спасатели в Сочи организовали поиски фрирайдера из Истры после схода лавины

Иван Хорьков, опытный фрирайдер, инструктор и лыжник, пропал без вести после схода лавины в Сочи. Он уже более 40 часов не выходит на связь.

Иван выбрал для катания южный склон Аигби. На этом месте нет специально оборудованных трасс. Только свободное катание по свежевыпавшему снегу. Погода в день спуска была плохая, видимость нулевая. Несмотря на это, Иван все-таки отправился туда вместе с еще двумя лыжниками из Краснодарского края.

Спуск лавины произошел случайно. Спутникам пропавшего удалось выбраться из-под снега без травм. И они пошли искать Ивана. После неудавшихся поисков мужчины обратились в МЧС.

Спасатели дошли до лыжников за два часа. Они нашли только перчатку и лыжи инструктора на дне ущелья. Поиски продолжаются. Родные Ивана надеются на то, что, несмотря на все условия, он смог выжить.