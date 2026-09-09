Спасатели нашли тело еще одного альпиниста, погибшего в ущелье Безенги

Утром 9 сентября горах Кабардино-Балкарии возобновили приостановленные накануне вечером поиски альпинистов, пропавших при сходе лавины в ущелье Безенги. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении МЧС.

«С 06:00 среды по московскому времени работы возобновлены», — сказал собеседник агентства.

К 08:50 стало известно, что спасатели обнаружили тело еще одного погибшего альпиниста. Таким образом, общее количество жертв происшествия увеличилось до 13. Судьба еще пяти человек остается неизвестной.

Ранее стало известно, что тела 12 погибших альпинистов эвакуировали из ущелья. Их передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.