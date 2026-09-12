Спасатели нашли тело 16-го погибшего в ущелье Безенги в КБР

МЧС КБР объявило об обнаружении 16-го погибшего в ущелье Безенги

Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили в ущелье Безенги тело еще одного альпиниста, пропавшего без вести при сходе лавины. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, общее число погибших выросло до 16 человек.

В ведомстве подчеркнули, что судьба еще одного участника группы осталась неизвестной. Найденное тело спасатели доставили на вертолете в Нальчик, где передали криминалистам.

В пресс-службе добавили, что поисково-спасательную операцию приостановили до утра воскресенья, 13 сентября, когда в ущелье вернутся сотрудники республиканского главка МЧС и спасатели центра «Лидер».

Масса из снега, льда и камней обрушилась со склона горы Мижирги в Бензегийском ущелье Кабардино-Балкарии в минувшее воскресенье, 6 сентября.

Под лавину попала группа альпинистов. Десять участников выбрались самостоятельно и спустились с маршрута. Поиски остальных продолжаются до сих пор.