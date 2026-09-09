Спасатели нашли тело 14-го альпиниста, погибшего в ущелье Безенги

Спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста, погибшего под лавиной в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в МЧС .

«Общее количество погибших составляет 14 человек. Судьба трех альпинистов остается неизвестной», — рассказали в ведомстве.

Тела жертв случившегося эвакуировали в Нальчик с помощью вертолета. Там их передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Лавина накрыла группу из 33 человек в Безенгийском ущелье вечером 6 сентября. Десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься. К поискам остальных оперативно подключились спасатели, однако их работу осложнили повторные сходы снежно-ледовой массы.