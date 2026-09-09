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    Спасатели нашли тело 14-го альпиниста, погибшего в ущелье Безенги

    Фото: РИА «Новости»

    Спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста, погибшего под лавиной в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в МЧС.

    «Общее количество погибших составляет 14 человек. Судьба трех альпинистов остается неизвестной», — рассказали в ведомстве.

    Тела жертв случившегося эвакуировали в Нальчик с помощью вертолета. Там их передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

    Лавина накрыла группу из 33 человек в Безенгийском ущелье вечером 6 сентября. Десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься. К поискам остальных оперативно подключились спасатели, однако их работу осложнили повторные сходы снежно-ледовой массы.