Спасатели нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Крыму

Спасатели МЧС России нашли пропавшего 10-летнего ребенка в Крыму. Об этом в среду, 6 апреля, в Telegram-канале сообщила пресс-службе ведомства.

Днем возле села Урожайное мальчик вышел на прогулку и не вернулся. К поискам подключились родители, местные жители, а позже — сотрудники МЧС и крымские спасатели. Всего в операции участвовали более 230 человек и 43 единицы техники.

Ребенка нашли поздним вечером почти в километре от села. Сотрудники МЧС, обследуя поле с фонарями, заметили светоотражающие элементы на куртке мальчика. По словам спасателей, ребенок объяснил, что пошел смотреть на лошадей и потерял дорогу.

Мальчика доставили домой. Его состояние не вызывает опасений.

Ранее в селе Гавриловка в Удмуртии пропали двое мальчиков 10 и 11 лет после того, как отправились гулять к реке Сива. Одного из них нашли сразу, а второго ищут уже больше недели.