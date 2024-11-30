Спасатели локализовали пожар в складском хабе в Подмосковье

Огнеборцы локализовали пожар в складском хабе в подмосковной деревне Мисайлово. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По ее данным, в населенном пункте вспыхнуло здание, огонь охватил 600 квадратных метров. После этого пламя перекинулось на расположенный рядом склад. Сотрудники МЧС локализовали пожар на 1050 «квадратах», для тушения задействовали 88 специалистов и 32 единицы техники.
Они не допустили распространения огня на два соседних здания и стоящие неподалеку грузовые машины.
Ранее пожар вспыхнул на рынке в Климовске. Пламя охватило территорию в 4200 квадратных метров. Возгорание началось в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. В ликвидации пожара участвовали 70 огнеборцев.
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