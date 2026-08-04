Спасатели локализовали мощный пожар на станции техобслуживания в Ялте

Сотрудники МЧС локализовали на 1 800 квадратных метрах пожар, разгоревшийся на станции техобслуживания в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Огонь уничтожил восемь транспортных средств, еще четыре получили повреждения. ЧП произошло по адресу: улица Ульяновых, дом 1, на территории одноэтажного СТО.

Для недопущения распространения огня на место направили дополнительные силы и средства. Пожарные спасли 14 автомобилей. Всего для ликвидации ЧП привлекли 34 сотрудника МЧС, 11 единиц техники.

«Для определения причины пожара на месте работают дознаватели», — отметили в пресс-службе.

Ранее крупное ЧП произошло в Красноярском крае. В Таймырском Долгано-Ненецком округе разгорелся лесной пожар, спасатели эвакуировали из труднодоступной горной местности двух туристов. Для спасения путешественников привлекли вертолет Ми-8 и сотрудников Дудинского арктического поисково-спасательного отряда.