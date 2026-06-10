В ЮНЕСКО осудили удар по панораме в Севастополе

Международная организация ЮНЕСКО осудила удар ВСУ по музею «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

«ЮНЕСКО выражает озабоченность в связи с сообщениями о повреждении исторического музея „Панорама обороны Севастополя“», — заявили в пресс-службе.

В организации отметили, что ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, находящиеся под защитой международного права, добавив, что у ООН нет доступа к месту событий, поэтому и ее сотрудники не смогут проверить все обстоятельства.

Ночью 10 июня в результате атаки беспилотника ВСУ загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Директор музея Михаил Смородкин предположил, что один из основных экспонатов — монументальное полотно Франца Рубо — критически пострадал или вовсе уничтожен. Дать точную оценку специалисты смогут, когда МЧС разрешит им войти в здание.