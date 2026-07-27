Погибшие на Эльбрусе альпинисты совершали восхождение без гида

В РСТ заявили, что погибшие на Эльбрусе альпинисты шли без гида

Туристы, которые погибли на Эльбрусе, решились на самостоятельное восхождение. С ними не было гидов-проводников, отметили в Российском союзе туриндустрии.

«Речь шла о самостоятельной группе туристов, которая приняла решение о восхождении самостоятельно, а не о коммерческой группе с организованным сопровождением», — указали в РСТ.

Регистрация маршрута в МЧС добровольная. Однако этот факт еще не означает коммерческого сопровождения или участия профессионального гида.

Об отсутствии проводника также рассказал и один из выживших участников экспедиции — босниец Харрис Адилович. Он отметил, что восхождение пошло не по плану с самого начала: поднялся сильный ветер, его порывы достигали 70 километров в час.