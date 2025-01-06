Взрыв газа произошел в пятиэтажке Петрозаводска

Четыре человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Петрозаводске

Фото: Пресс-служба МЧС

Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По информации МЧС России, пострадали четыре человека.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Луначарского. По информации очевидцев, пострадавших выносили из дома на носилках.

В МЧС сообщили, что несущие конструкции здания не разрушены.

Фото: Пресс-служба МЧС
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Фото: Пресс-служба МЧС
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«В Петрозаводске в квартире пятиэтажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. <…> Пострадали четыре человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов», — сообщили в МЧС.

По информации ведомства, обошлось без пожара. На месте происшествия работают 44 специалиста и девять единиц техники.

На место происшествия также прибыли три бригады скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

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