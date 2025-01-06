Взрыв газа произошел в пятиэтажке Петрозаводска

Четыре человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Петрозаводске

Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По информации МЧС России , пострадали четыре человека.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Луначарского. По информации очевидцев, пострадавших выносили из дома на носилках.

В МЧС сообщили, что несущие конструкции здания не разрушены.