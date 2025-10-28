Четыре человека на трех автомобилях застряли между вулканами Камчатки

Четверо человек застряли на туристическом маршруте между вулканами Камчатки из-за сильной пурги и нехватки топлива. Об этом сообщили Telegram-канал Baza , а также министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

По данным Baza, три автомобиля остановились на высоте около 1200 метров в районе Авачинского перевала. Машины заметает снегом, температура опускается до –16 градусов, в баках почти не осталось горючего. Участники группы опасаются, что могут замерзнуть, если помощь задержится.

В региональном МЧС подтвердили информацию. Лебедев сообщил, что сигнал о происшествии поступил вечером. Детей среди застрявших нет. На помощь к людям направили группу спасателей на снегоболотоходе «Кречет».

Глава МЧС края раскритиковал решение туристов отправиться на перевал во время объявленного циклона. По его словам, предупреждения о непогоде распространялись заранее по всем каналам. Спасатели продолжают движение к месту происшествия в сложных погодных условиях. Данных о состоянии заблокированных людей пока нет.

