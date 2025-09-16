Спасатели эвакуировали в Сочи туристку с высоты более двух тысяч метров

Сотрудники МЧС спасли туристку, которой стало плохо в горах на высоте более двух тысяч метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трое туристов отправились в горный поход около Сочи. На Бзерпинском карнизе 41-летней путешественнице стало плохо.

«На место оперативно прибыли специалисты ЮРПСО МЧС России и „Кубань — СПАС“. Из-за тяжелого состояния туристки было решено эвакуировать вертолетом», — отметили в пресс-службе.

Спасатели перенесли женщину на борт Ка-32, оказали необходимую помощь и перевезли в город. Там пострадавшую передали врачам.

Ранее спасатели эвакуировали пассажиров с обрушившейся канатной дороги в Кабардино-Балкарии. Всего на переправе находились 37 человек, трое из них погибли.

Госпитализация потребовалась пяти пострадавшим, один из них поступил в больницу в тяжелом состоянии. ЧП на канатной дороге, ведущей к Эльбрусу, произошло из-за схода ролика с троса.