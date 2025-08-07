Спасатели эвакуировали туристку с высоты 2000 метров в Сочи

Туристку эвакуировали с двухкилометровой высоты в горах Сочи. Об этом сообщило МЧС России в официальном Telegram-канале .

Восемь туристов шли маршрутом через точку слияния рек Чистая и Малая Лаба. Группа начала свой путь в воскресенье из поселка Псебай, направляясь к побережью.

Во время перехода одной из участниц — женщине 56 лет — понадобилась срочная медицинская помощь. Инструктор немедленно передал координаты ее местоположения сотрудникам экстренных структур.

На вызов откликнулись сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда. Вместе с врачом они прибыли к месту происшествия и оказали женщине необходимую помощь.

Эвакуировать туристку пришлось вертолетом. Ее передали в руки медикам.

В МЧС напомнили, что перед выходом на туристические маршруты важно здраво оценивать свою физическую подготовку, подбирать соответствующую экипировку и внимательно следить за погодными условиями.

Туристам в сочинских горах уже не первый раз требуется помощь спасателей. В 2019 году здесь сломалась канатная дорога. В 2016-м женщина повредила ногу на высоте в два километра.

В начале августа 2025 года на побережье Сочи обрушился смерч. Очевидцы рассказали редакции 360.ru о последствиях удара стихии.