Спасатели эвакуировали тело погибшего спелеолога в Сочи

МЧС: в Сочи спелеолог погибла в пещере «Пасть дракона», спасатели вытащили тело
В пещере Глубокий Яр в Сочи погибла спелеолог, спасатели эвакуировали тело и передали следственным органам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Работы в ночь с 4 на 5 апреля провели три подразделения Южного РПСО МЧС России. О смерти 24-летней девушки сообщила ее знакомая. Погибшая была участником незарегистрированной группы.
Для транспортировки тела по обводненной пещере, известной также как «Пасть дракона», спасатели организовали специальную навеску с помощью техники SRT. На вертикальном участке на высоте 30 метров они маятником переместили погибшую на скальную полку.
После этого спасатели на носилках транспортировали тело по каньону. К работам привлекали 16 специалистов и четыре единицы техники.
