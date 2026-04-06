Спасатели эвакуировали тело погибшего спелеолога в Сочи

В пещере Глубокий Яр в Сочи погибла спелеолог, спасатели эвакуировали тело и передали следственным органам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Работы в ночь с 4 на 5 апреля провели три подразделения Южного РПСО МЧС России. О смерти 24-летней девушки сообщила ее знакомая. Погибшая была участником незарегистрированной группы.

Для транспортировки тела по обводненной пещере, известной также как «Пасть дракона», спасатели организовали специальную навеску с помощью техники SRT. На вертикальном участке на высоте 30 метров они маятником переместили погибшую на скальную полку.

После этого спасатели на носилках транспортировали тело по каньону. К работам привлекали 16 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее в Красноярском крае спасатели на четвертый день поисков нашли в тайге тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Они ушли вглубь леса на снегоходе и не вернулись.