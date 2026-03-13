Отец и сын насмерть замерзли в тайге

Отец четырех детей погиб в тайге с четырехлетним сыном в Красноярском крае. Их насмерть замерзшие тела обнаружили спустя пять дней после ухода из дома, сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника, 51-летний Леонид из поселка Тура взял младшего сына на охоту. Они на машине доехали до первой избы, после чего отправились на снегоходе вглубь леса, но не добрались до конечной точки.

По одной из версий, мужчина с ребенком заблудились и не смогли найти дорогу до жилища. Спасатели нашли тела на четвертый день поисков. Известно, что погибший работал Красноярском радиотелецентре РТРС и находился в разводе с женой.

Днем ранее стало известно о пропаже 55-летнего ветерана специального подразделения в национальном парке «Красноярские столбы». Он ушел на прогулку еще 9 марта, с тех пор никаких новостей о нем нет.