Спасатели эвакуировали из тайги парапланериста

В Курагинском районе Красноярского края спасатели эвакуировали парапланериста, который совершил вынужденную посадку в труднодоступном районе во время прогулочного полета в предгорьях Восточного Саяна. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Парапланерист приземлился в труднодоступной горно-таежной местности. В эвакуации мужчины задействовали вертолет Ми-8 МЧС России и специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

«По предварительной информации, у летательного аппарата отказал двигатель», — уточнили в министерстве.

После благополучного приземления у одной из охотничьих изб на реке Кизир пилот вызвал помощь. Ранним утром 17 марта борт со спасателями поднялся с воздух и взял курс на восток. Специалисты преодолели 250 километров, они быстро обнаружили пострадавшего и подняли его на борт. Медпомощь мужчине не потребовалась.

Ранее в Марий Эл с хрупкого льда эвакуировали 15 рыбаков. Им помогали спасатели и очевидцы.