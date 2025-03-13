В Марий Эл 15 рыбаков эвакуировали с хрупкого льда

Рядом с деревней Мазикино в Горномарийском районе рыбак провалился под лед. Ему помогли выбраться из воды свидетели произошедшего.

Еще один любитель рыбалки оказался в воде возле села Покровское. Когда спасатели прибыли, они увидели группу из четырех человек и выбравшегося к тому времени мужчину на расстоянии 500–600 метров от берега. Специалисты в гидрокостюмах подползли к потерпевшим, организовали страховку и эвакуировали их по одному в лодку.

Во время спасательной операции стало известно о другой группе из девяти рыболовов, которые не могли выбраться на берег из-за тонкого льда и промоин в километре вверх по течению. Их тоже эвакуировали и доставили на сушу.