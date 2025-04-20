Спасатели эвакуировали инвалида из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

Огонь разгорелся в многоквартирном доме в районе Текстильщики в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, в девятиэтажном доме горели квартиры на седьмом и восьмом этажах. ЧП произошло в здании на 1-й улице Текстильщиков.

Большинство людей эвакуировалось до приезда пожарных, но внутри оставался один жилец, который не смог покинуть дом самостоятельно. Прибывшие на место огнеборцы помогли инвалиду покинуть здание и потушили пожар.

«Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — рассказал собеседник 360.ru.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Ранее в столице загорелось двухэтажное здание автосервиса в районе Северное Бутово. Спасатели подключились к гидранту и потушили огонь. В результате пожара сгорели три машины. Также на площади 20 квадратных метров рухнула кровля.