Пожар произошел в автосервисе на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: в Москве произошел пожар в автосервисе

Двухэтажное здание загорелось в Москве. Эту информацию предоставил источник 360.ru.

Пожар начался в юго-западном административном округе российской столицы, в районе Северное Бутово. Очевидцы сообщили о поднимающемся в небо столбе серого дыма.

Предварительно, горит постройка на Варшавском шоссе, рядом с домом 166с1. По информации источника редакции, загорелся автосервис, огонь полыхает на втором этаже.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Специалистам пришлось искать точки подключения к источнику воды — расположенные рядом оказались удалены, или заблокированы. В конечном итоге подключиться удалось к гидранту.

UPD: позднее стало известно, что пожар начался лишь в одной части здания, на первом этаже которого находится автосервис. На втором — склад. В автосервисе сгорели три автомобиля. Кровля обрушилась на 20 «квадратах».

Ранее в субботу, 19 апреля, в том же административном округе Москвы загорелась квартира. Пожар начался из-за свечи на подоконнике.