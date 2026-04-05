Прокуратура взяла на контроль пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Прокуратура взяла на контроль пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде, сообщили в официальном телеграм-канале надзорного ведомства. Возгорание произошло 5 апреля днем в здании на Московском проспекте.

Площадь пожара сначала превышала 1000 квадратных метров, однако позже, по информации МЧС, увеличилась до 1500 квадратов. Огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что из здания успели эвакуировать около 140 человек. Пострадали трое, однако ожогов ни у кого нет. Двоих доставили в больницу, при этом одного уже отпустили домой, второму окажут помощь амбулаторно.

Пожар удалось локализовать, на месте продолжают работать спасатели и дознаватели. Причины возгорания устанавливают.

