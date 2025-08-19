Спасатели достали тело женщины из уральской реки Чусовая

Утонувшую жительницу города Полевской Свердловской области достали спасатели из реки Чусовая. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщило Ura.ru .

К установлению причины гибели женщины подключились следователи.

«В акватории реки Чусовой в Полевском обнаружили и извлекли из воды тело женщины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили в пресс-службе областного главка МЧС.

В областном главке СК комментариев пока не предоставили.

Погибшая в Полевском женщина стала второй погибшей в водоемах Свердловской области с начала недели.

В минувший понедельник, 18 августа, водолазы-спасатели достали из озера Карасье в под Каменском-Уральским тело утонувшего мужчины. К расследованию причин гибели подключились следоват