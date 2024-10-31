Спасатели достали из-под завалов в Черкесске троих человек

МЧС: из-за под завалов после взрыва в Черкесске спасли троих человек

Троих человек достали из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карачаево-Черкессии.

Вызволенных из-под обломков здания людей передали врачам.

«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, 11 человек пострадали», — добавили в министерстве.

Специалисты продолжают разбор завалов с помощью спецтехники. В работе задействовали 195 человек и 42 единицы техники. На месте ЧП организовали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв газа произошел в Черкесске утром 31 октября. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. На месте работают сотрудники СК и криминалисты.