Спасатели достали из-под завалов в Черкесске троих человек

Троих человек достали из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карачаево-Черкессии.
Вызволенных из-под обломков здания людей передали врачам.
«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, 11 человек пострадали», — добавили в министерстве.
Специалисты продолжают разбор завалов с помощью спецтехники. В работе задействовали 195 человек и 42 единицы техники. На месте ЧП организовали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв газа произошел в Черкесске утром 31 октября. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. На месте работают сотрудники СК и криминалисты.
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