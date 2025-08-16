Склад загорелся в Новой Москве

МЧС: неэксплуатируемое строение и склад вспыхнули в Щербинке

Неэксплуатируемое строение загорелось в районе Щербинка в Новой Москве. Огонь перекинулся на рядом расположенный склад, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на Люблинской улице, дом 10. Возгорание тушат в одном неэксплуатируемом строении и складском помещении.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Telegram-канала Shot, пожар произошел в букмекерской конторе. В помещении могли находиться люди. Также специалисты не исключают версию о поджоге.

Ранее в Ростове-на-Дону тушили крупный пожар. Огонь охватил офис и склады с растительным маслом. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 2200 квадратных метров.