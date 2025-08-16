Склад загорелся в Новой Москве

Неэксплуатируемое строение загорелось в районе Щербинка в Новой Москве. Огонь перекинулся на рядом расположенный склад, сообщила пресс-служба столичного МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожар произошел на Люблинской улице, дом 10. Возгорание тушат в одном неэксплуатируемом строении и складском помещении.
Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.
По данным Telegram-канала Shot, пожар произошел в букмекерской конторе. В помещении могли находиться люди. Также специалисты не исключают версию о поджоге.
Ранее в Ростове-на-Дону тушили крупный пожар. Огонь охватил офис и склады с растительным маслом. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 2200 квадратных метров.
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Мелания Трамп в письме Путину попросила защитить детей
Провал Евросоюза. Украине предложили наименее плохой вариант сделки
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте