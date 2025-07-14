Спасатель из Чебоксар реанимировал наглотавшегося дымом на пожаре кота

Начавшийся на балконе первого этажа высотки в Чебоксарах пожар быстро распространился по фасаду дома, что привело к сильному задымлению. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из подъезда 24 жильца, а из горящей квартиры вытащили наглотавшегося дымом кота без сознания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что 18 человек специалисты просто вывели через дымовую завесу, а для эвакуации еще шестерых применили спасательные устройства.

Кота без сознания в горящей квартире нашел пожарный Александр Скворцов. Он вынес питомца на свежий воздух, где провел непрямой массаж сердца и дал подышать кислородом из баллона. Когда кот пришел в себя, его передали хозяину.

Распространившееся на площади в 112 квадратных метров пламя 17 специалистов оперативно потушили.

В начале июня потерявшего сознание на пожаре кота спасли сотрудники МЧС в Сургуте. Специалисты обнаружили питомца во время тушения пламени в квартире на первом этаже. Животное вынесли на воздух, где провели реанимационные мероприятия.