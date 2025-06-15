Спасающий кошку москвич застрял на дереве

На западе Москвы мужчина полез на дерево, чтобы спасти кошку, но у него самого возникли проблемы со спуском. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Молодогвардейская. Переживающий за кошку горожанин застрял на дереве на уровне третьего этажа, в то время как питомец продолжил сидеть еще выше.

На помощь мужчине пришли спасатели — они дали ему спуститься по трехколесной лестнице. Сотрудники МЧС не оставят в беде и кошку. Ее спасут с помощью специальной техники, которая еще не подъехала.

«Ждут автовышку», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее неравнодушные жители Урала освободили кошку породы сфинкс, которая застряла в оконной раме на первом этаже. В Сети посоветовали хозяевам домашних животных устанавливать специальные сетки и ограничения, чтобы обезопасить питомцев.