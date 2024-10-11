Спаливший осиное гнездо россиянин спровоцировал пожар в 17 домах

Житель Ростовской области вступил в борьбу с осами и сжег 17 строений

Гнездо земляных ос помешало дачнику из Ростовской области провести посадку саженцев. Бороться с насекомыми владелец решил кардинально и устроил поджог, в котором сгорели 17 строений. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве пояснили, что владелец участка не учел, что на улице установилась жаркая погода, а вокруг осиного гнезда лежал сухостой. В результате пламя не только быстро распространилось по его даче, но и перекинулось на дома соседей.

В результате в поселке выгорели 17 строений, а борцу с осами грозит уголовная ответственность.

В середине сентября следователи Калининграда задержали местного жителя. Мужчина в качестве мести соседке поджег веранду ее дома. Но пламя быстро охватило всю постройку. Владелица участка успела выбежать на улицу, а внутри остался ее четырехлетний внук.

Мстительного калининградца обвинили в убийстве малолетнего общеопасным способом.