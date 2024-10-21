Создателя Telegram-канала «Рыбарь» вызвали в полицию после заявления о клевете

Создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука вызвали в отдел полиции в Электростали после заявления о клевете. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По информации журналистов, на Звинчука пожаловалась живущая в Польше россиянка. Она рассказала, что блогер опубликовал пост, в котором бездоказательно обвинил ее в работе на живущего на Украине бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*. Также основатель «Рыбаря» заявил, что девушка якобы причастна к работе каналов эмиграции из России и Белоруссии в Польшу.

Сама пострадавшая заявила, что действительно живет и учится за границей, но не занимается политикой и тем более никак не связана с Пономаревым*. Она назвала пост клеветой и очернением. Полиция проводит проверку по ее заявлению.

Ранее Госдепартамент пообещал выплатить 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о «Рыбаре».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.