США пообещали награду в 10 миллионов долларов за информацию о «Рыбаре»

Госдеп объявил вознаграждение в 10 млн долларов за сведения о проекте «Рыбарь»

Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о проекте «Рыбарь». Об этом сообщили на сайте программы.

Госдеп назвал «Рыбарь» российской медиаорганизацией, которую ранее якобы финансировал ныне покойный бизнесмен Евгений Пригожин. Проект якобы «участвует во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах».

«„Рыбарь“ управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях», — заявили в Госдепе.

Там также заявили, что проект стремится сеять раздор, разжигать партийную и расовую рознь, способствовать социальному разделению и поощрять ненависть и насилие в США.

Руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук ранее рассказал, почему люди идут за новостями в Telegram. По его словам, в каналах информация подается иначе, нежели в традиционных СМИ.