Советские противотанковые авиабомбы нашли в Амурской области

На территории Сахалинской области обнаружили 19 советских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Опасные находки нашли в ходе земляных работ, речь идет о 18 советских противотанковых авиационных бомбах ПТАБ-2,5 и авиабомбе ФАБ-100.

Специалисты подразделения Амурского спасательного центра МЧС России успешно подорвали снаряды.

Ранее взрывотехники отряда № 2 «Мособлпожспаса» ликвидировали три снаряда времен Великой Отечественной войны, которые нашли под Рузой. О находке сообщила хозяйка дачного приусадебного участка в деревне Копцево.

Взрывоопасные предметы отвезли на полигон в специальных контейнерах и обезвредили.