Советские противотанковые авиабомбы нашли в Амурской области

На территории Сахалинской области обнаружили 19 советских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Опасные находки нашли в ходе земляных работ, речь идет о 18 советских противотанковых авиационных бомбах ПТАБ-2,5 и авиабомбе ФАБ-100.
Специалисты подразделения Амурского спасательного центра МЧС России успешно подорвали снаряды.
Ранее взрывотехники отряда № 2 «Мособлпожспаса» ликвидировали три снаряда времен Великой Отечественной войны, которые нашли под Рузой. О находке сообщила хозяйка дачного приусадебного участка в деревне Копцево.
Взрывоопасные предметы отвезли на полигон в специальных контейнерах и обезвредили.
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