Еще 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе

Взрывотехники отряда № 2 «Мособлпожспаса» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили под Рузой. О находке сообщила хозяйка приусадебного участка в деревне Копцево.

Три снаряда нашли во время земельных работ на участке. Об этом сообщили спасателям, и они выехали по указанному адресу.

Взрывотехники определили, что найденные предметы — это минометные мины времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили их в безопасный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили по инструкции.

Работники ПСЧ-265 обеспечили взаимодействие взрывотехников с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования.