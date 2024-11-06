Еще 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе

Взрывотехники отряда № 2 «Мособлпожспаса» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили под Рузой. О находке сообщила хозяйка приусадебного участка в деревне Копцево.
Три снаряда нашли во время земельных работ на участке. Об этом сообщили спасателям, и они выехали по указанному адресу.
Взрывотехники определили, что найденные предметы — это минометные мины времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили их в безопасный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили по инструкции.
Работники ПСЧ-265 обеспечили взаимодействие взрывотехников с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования.
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