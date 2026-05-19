Совершивший жесткую посадку в Якутии самолет Ан-2 сгорел

Самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн» загорелся после жесткой посадки в Томпонском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Он полностью сгорел. На борту находились двое членов экипажа и шестеро пассажиров. Росавиация квалифицировала произошедшее как аварию. Расследование будет вести Межгосударственный авиационный комитет.

В пресс-службе республиканского Минздрава сообщили, что медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим. Одного мужчину с ожогами и в состоянии средней тяжести направили в Томпонскую ЦРБ, троим помогли на месте.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Предположительно, с самолета патрулировали лес, чтобы выявить возможные очаги возгораний.