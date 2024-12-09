Сотрудницу фастфуда изнасиловали в торговом центре в Казани

Сотрудницу фастфуда изнасиловали на рабочем месте в торговом центре в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

По его информации, 23-летняя девушка выходила из подсобки, когда встретилась с сотрудником ТЦ. Тот спросил, новенькая ли она, и, получив утвердительный ответ, позвал ее в соседнее помещение, где и надругался.

Мужчину задержали, однако пострадавшая не опознала его. Региональное управление Следственного комитета продолжает расследование.

В сентябре на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге тренер изнасиловал 28-летнюю клиентку прямо на сеансе растяжки. Шокированная женщина позвонила подруге и попросила ее обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.