Петербурженку изнасиловали на занятии по растяжке

«Mash на Мойке»: тренер изнасиловал клиентку на сеансе растяжки в Петербурге

В Санкт-Петербурге мастер по растяжке изнасиловал 28-летнюю девушку прямо во время занятия. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке»

Пострадавшая пришла на сеанс в студию на Лиговском проспекте, где и подверглась насилию. О произошедшем она рассказала подруге и попросила позвонить в полицию.

После информации об изнасиловании сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мужчину, сертифицированного специалисты по массажу. Он также работает инструктором по уникальной методике растяжки при помощи тренажера.

У девушки, в надругательстве над которой заподозрили тренера, выявили характерные травмы. Мужчину после задержания доставили в отдел полиции.

В Дагестане мужчину заподозрили в систематическом насилии над дочерью. Против него уже возбудили уголовное дело.