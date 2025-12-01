Сотруднице краснодарского хлебозавода вынесли приговор за двойное убийство

Сотрудницу краснодарского хлебозавода осудили на 21 год за двойное убийство

Краснодарский краевой суд огласил приговор работнице «Краснодарского хлебозавода № 6» Елене Белашовой. Ее признали виновной в убийстве двух коллег и покушении на жизнь директора предприятия, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что 3 июля 2024 года Белашова в квартире начальницы отдела сбыта заставила двух женщин принять нейролептик, от которого они умерли.

До смерти женщин она вынудила одну из потерпевших позвонить директору хлебозавода и попросила приехать. Руководитель сообщила о звонке знакомой и прибыла по адресу, где на нее набросилась Белашова и попыталась задушить электрическим шнуром.

Однако директор оказала сопротивление и вырвалась, когда в дверь позвонил знакомый. В итоге подсудимая попыталась представить жертвой саму себя.

В суде Белашова не признала вину, но собранные следствием доказательства установили ее причастность к преступлениям. Ее приговорили к 21 году в колонии общего режима и ограничении свободы на 1,5 года. В законную силу вердикт не вступил.

