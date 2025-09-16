Жителя Челябинской области направили на принудительное лечение за двойное убийство

Жителя поселка Межевой признали виновным в убийстве подруги и ее нового знакомого. Мужчину направили на лечение в психиатрическую больницу. Такое решение вынес Челябинский областной суд, сообщил сайт Ura.ru .

Правоохранители установили, что убийство произошло в августе 2024 года. Предварительно, осужденный приревновал знакомую.

На допросе фигурант уголовного дела признался в содеянном и объяснил, что в момент расправы находился в состоянии опьянения и мало что помнит из тех событий. В рамках расследования провели психиатрическую экспертизу, которая установила, что в момент убийства мужчина был в невменяемом состоянии.