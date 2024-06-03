Сотрудников российской школы наказали за нахамившего четверокласснице учителя

Устроившую выволочку и публично унизившую четвероклассницу из школы в Усть-Катаве учительницу уволили, а директору учебного учреждения и еще двум педагогам объявили выговоры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ведомство провело проверку после появления в Telegram-каналах снятого в стенах школы видео, на котором учительница грубо отчитывала четвероклассницу на одной из перемен, угрожала и стыдила перед другими учениками.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что таким поведением отличился классный руководитель пострадавшей девочки.

«В нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики в образовательной организации допущен случай психического и физического воздействия в отношении обучающейся», — заявили в ведомстве.

По итогам прокурорской проверки учительницу уволили, директору, школьному психологу и социальному педагогу объявили выговоры. Кроме того, руководителя учебного учреждения и начальника управления образования Усть-Катавского городского округа обязали устранить все нарушения закона.

В ведомстве напомнили, что также держат на контроле процессуальную проверку, организованную областным главком Следственного комитета.

В середине мая в Санкт-Петербурге учительница школы за рулем иномарки сбила второклассницу своей школы. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, но педагог не справился с управлением и налетел на девочку.