Учительница за рулем иномарки сбила второклассницу из своей школы в Петербурге | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 15:25 Учительница за рулем иномарки сбила второклассницу из своей школы в Петербурге

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Второклассница попала под колеса иномарки в Приморском районе Петербурга. За рулем оказалась учительница из ее школы, сообщил сайт Neva.Today.

Известно, что девятилетняя девочка пересекала регулируемый пешеходный переход на углу Богатырского проспекта и Серебристого бульвара в сопровождении матери. В какой-то момент на ребенка наехала машина Ford Fusion под управлением 41-летнего педагога.

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Пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Организована проверка.