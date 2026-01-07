Сотрудники РЖД начали ликвидировать последствия подтопления дороги в Забайкалье

Железнодорожники ликвидируют последствия подтопления дороги в селе Большая Тура Забайкальского края. Там из-за разлива ручья затопило часть трассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Карымского муниципального округа региона.

Ручей разлился во вторник. В селе Большая Тура ситуация с подтоплением дороги ухудшается, отметили в администрации. Проезд к улицам Ингодинская и Школьная по-прежнему затруднен.

«Глава округа Олег Павлов снова выехал на место для оценки масштабов проблемы. Команда сотрудников ОАО „РЖД“ активно работает над устранением последствий», — отметили в пресс-службе.