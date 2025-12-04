Люди сидели на капотах машин. Мощный циклон накрыл Петропавловск-Камчатский

Дороги в Петропавловске-Камчатском затопил ливень, несколько машин утонули

В четверг, 4 декабря, дороги в Петропавловске-Камчатском затопила вода из-за обрушившегося на регион мощного циклона. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.

Женщина добавила, что большие лужи скопились даже на федеральной трассе. Постепенно вода уходит, но передвигаться на авто все равно проблематично.

«Все это размокло, везде слякоть и лужи. Город подтоплен, коммунальщики пытаются нас вызволить из наводнений. Притопило подъезды, некоторые машины в лужах утонули. Точно три машины, но какие-то эвакуировали уже, может быть, больше», — рассказала она о ситуации.

Местная жительница Полина сообщила, что днем ранее город накрыла пурга, а потом начался тропический дождь.

«Коммунальщики бегают с лопатами. Сейчас идет сильный дождь, днем был шквальный ветер, но уже немного утих. Школы на завтра уже отменили», — сказала Полина.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что в субботу погодные условия должны улучшиться.

«Циклон продолжает оказывать воздействие на полуостров. Большое количество снега скопилось на склонах сопок и гор внутри города. В этой связи прошу быть осторожными и держаться подальше от опасных склонов», — написал он.

Ранее стало известно, что аномально теплая погода может лишить урожая юг и центр России.