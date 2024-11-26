Сотрудники Росгвардии задержали воровку в гипермаркете в Подмосковье

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии с поличным задержали 19-летнюю москвичку за кражу из гипермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал тревоги поступил накануне вечером. Прибывшие стражи порядка узнали, что злоумышленница отрывала с нужных ей товаров защитные этикетки, чтобы вынести украденное за пределы магазина и не попасться на рамке на выходе.

Однако ее заметили, и покинуть гипермаркет она не успела. Полиция проводит проверку.

Ранее Росгвардия задержала в Мытищах четверых приезжих с Украины, которые создали мошенническую схему и похищали с популярного маркетплейса дорогостоящую бытовую технику. Ущерб интернет-магазину превысил девять миллионов рублей.